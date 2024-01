Aareal Bank ADR Aktie: Grund zur Freude?

Die Aareal Bank wird in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Aareal Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aareal Bank diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Aareal Bank insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Aareal Bank derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,65 USD, womit der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 34,65 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Aareal Bank ebenfalls als "Neutral"-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.