Aaon, tut es schon wieder!

Der Kurs der Aktie Aaon steht am 10.07.2023, 11:58 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 94.44 USD. Der Titel wird der Branche "Bauprodukte" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aaon entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Aaon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 27,68 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,88 Prozent im Branchenvergleich für Aaon bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 44,18 Prozent im letzten Jahr. Aaon lag 29,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Aaon niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 2,65 Prozentpunkte (0,51 % gegenüber 3,16 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aaon mit einem Wert von 43,12 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Bauprodukte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,29 , womit sich ein Abstand von 7 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.