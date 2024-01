Aaon Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Der Aktienkurs von Aaon wird im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor als unterdurchschnittlich bewertet. Die durchschnittliche Rendite der Bauprodukte-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei 2314,73 Prozent, während Aaon nur eine Rendite von 47,86 Prozent erzielte. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aaon liegt bei 55,84, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 22,74, was in den letzten 25 Tagen als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Aaon im Vergleich zum Branchendurchschnitt (16,95 %) mit einer Dividende von 0,55 % schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Aaon sind größtenteils positiv, wobei für die nächsten 12 Monate eine Kursentwicklung von 35,69 Prozent erwartet wird. Das mittlere Kursziel liegt bei 100 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.