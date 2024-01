Aaon Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für Aaon liegt der RSI bei 55,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 22,74, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Aaon mit einer Ausschüttung von 0,55 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (16,95 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Aaon mit einer Rendite von 47,86 Prozent deutlich darunter. In der "Bauprodukte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2314,73 Prozent, wobei Aaon mit 2266,86 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Aaon weist ein KGV von 33,48 auf, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 31,35. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.