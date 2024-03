Aaon Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Aaon zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors eine Rendite von 58,1 Prozent, was mehr als 150 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 348,1 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Aaon mit 290 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Aaon weist mit einem KGV von 37,46 einen deutlich höheren Wert als das Branchenmittel von 33,68 auf, was einer Überbewertung entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist auch nicht signifikant gestiegen oder gesunken, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aaon-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Aaon aktuell bei 81,75 USD, was +6,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +24,09 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.