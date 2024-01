Aadi Bioscience wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. In Bezug auf die Aadi Bioscience-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 72,56 an, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Aadi Bioscience daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und bei der Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,02 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Aadi Bioscience. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 4,18 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aadi Bioscience auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz lässt sich anhand der Internet-Kommunikation die Stimmung rund um eine Aktie frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Aadi Bioscience jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Aadi Bioscience in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Aadi Bioscience auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating eingestuft.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von Aadi Bioscience in den sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Aadi Bioscience in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.