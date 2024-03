Aadi Bioscience Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Aadi Bioscience-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,35 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2,18 USD liegt und somit einen Abstand von -49,89 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 1,91 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +14,14 Prozent und signalisiert daher ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Aadi Bioscience festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen 1 als "Gut" eingestuft wurden, während 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aadi Bioscience-Aktie. Für das letzte Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 45 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 1964,22 Prozent hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung auf dieser Ebene der Analyse.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich ein "Neutral"-Titel für die Aadi Bioscience-Aktie. Der RSI7 liegt bei 47,62 und der RSI25 bei 43,89, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

