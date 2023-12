Aadi Bioscience Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Diskussionen rund um Aadi Bioscience auf den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was das Unternehmen insgesamt als "Gut" einstuft. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan als "Neutral" bewertet wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. In den letzten zwölf Monaten haben Analysten das Unternehmen mit einem "Gut"-Rating versehen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 45 USD, was einer potenziellen Steigerung um 814,63 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +8,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird, während die Distanz zum GD200 bei -23,24 Prozent liegt, was eine insgesamt "Neutral" Einschätzung ergibt.

