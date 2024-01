Aadi Bioscience Aktie: Jubelschreie!

Die Aadi Bioscience weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 % im Bereich "Arzneimittel". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Aadi Bioscience ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aadi Bioscience-Aktie stattgefunden, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45 USD, was einem Aufwärtspotential von 2456,82 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,76 USD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Aadi Bioscience in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wird häufiger und intensiver diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.