Aadi Bioscience Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten 12 Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aadi Bioscience-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut" eingestuft, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aadi Bioscience-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Aadi Bioscience vor. Die durchschnittliche Kursprognose der von den Analysten durchgeführten Bewertungen beträgt 45 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 2516,28 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,72 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsaktivität in Bezug auf Aadi Bioscience gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein negativer Trend. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend für die Aadi Bioscience-Aktie an. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 5,75 USD, was einer Abweichung von -70,09 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,75 USD, was einer Abweichung von -54,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um die Aadi Bioscience-Aktie in den letzten Wochen. Basierend auf diesem Signal und den positiven Meinungen wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Auffassung, dass die Aktie von Aadi Bioscience in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.