A-Z GartenHaus GmbH baut mit Stefan Tobel (früher About You und Etribes) und Lucas Heilmann Management aus

Hamburg (ots) -Europas führender Onlineshop für Gartenprojekte, A-Z GartenHaus GmbH, hat Stefan Tobel und Lucas Heilmann als Geschäftsführer an Bord geholt. Heilmann agiert zudem als COO der YDEON Gruppe, zu der GartenHaus gehört.Stefan Tobel war 2014 einer der ersten Mitarbeiter des Fashion Retailers About You, den er zusammen mit Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese erfolgreich zum ersten Hamburger Unicorn skalierte. Dort verantwortete er als Shop & BI Director die Entwicklung des Online-Shops und der Business Intelligence. Dazu gehörte die Entwicklung der Shop Software, Personalisierung, das Influencer Marketing, CRM und Data Analytics. Davor arbeitete er bereits im Bereich Corporate Strategy bei der Otto Group.Vor seinem Einstieg bei GartenHaus baute er zusammen mit Spryker-Gründer und Serial Entrepreneur Nils Seebach, Fabian Fischer, Stefan Luther und Tobias Stamatis die E-Commerce-Beratung Etribes auf. Hier beriet Stefan Tobel als Senior Partner & Head Digital Product Development namhafte Kunden wie die Kunstmesse Art Basel, KIND, Hapag Lloyd, Swarovski und RB Leipzig beim Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und der Entwicklung von Online-Shops und Apps. Der 38-Jährige studierte an der FH Nordakademie und hat seinen MBA an der ESCP Business School Europe in Madrid und Paris gemacht. In seiner Freizeit unternimmt er Outdoor-Aktivitäten wie Kiten und Hiken.Lucas Heilmann bringt Managementerfahrung aus dem In- und Ausland mit. Zuvor war er als Leiter Business Development Operations & Logistics für nobilia, einen in Europa führenden Küchenhersteller, tätig.Davor war der 38-Jährige als Director of Operations & Strategy in operativer Verantwortung bei Inometa, einem mittelständischen Technologieführer für Leichtbauprodukte, nachdem er in der zugehörigen Unternehmensgruppe Avanco vom Assistenten des CEO bis zur Leitung Business Development verschiedene Funktionen übernommen hatte.In seiner Rolle als Geschäftsführer von GartenHaus bringt Lucas Heilmann umfassende Erfahrung in der Gestaltung von Wertschöpfungsketten mit Sondermaß-Produkten im B2B- und Direct-to-Consumer-Segment ein. Er unterstützt dabei, die Prozesse der Gruppe weiter zu optimieren und unternehmensübergreifend skalierbare End-to-End-Operations zu gestalten. Diese Stellen wurden erstmalig besetzt. Lucas Heilmann promovierte am Lehrstuhl für Vertriebsmanagement und B2B-Marketing an der WHU - Otto Beisheim School of Management im Anschluss an sein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der RWTH Aachen.Dr. Sebastian Arendt, CEO der YDEON Gruppe, über die Neuzugänge: "Uns ist es gelungen, in den letzten Jahren gleich in mehreren Bereichen stark zu wachsen, trotz eines sehr volatilen Marktes und schwierigen Rahmenbedingungen. Mit Stefan Tobel und Lucas Heilmann komplettieren wir das Management jetzt in einer neuen Entwicklungsphase und stärken unsere Kompetenz mit absoluten Experten in den Bereichen Ecom-Tech, Distributionsnetze und Lieferkettenoptimierung."Über YDEONDie YDEON Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg vereint die Unternehmen GartenHaus GmbH, Polhus und OutdoorToys unter einem Dach. Mit über 20 Online-Shops in u.a. Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien sowie in Norwegen, Schweden und Finnland ist sie Europas führende digitale Plattform für alle Gartenprojekte. Das Unternehmen realisiert für derzeit mehr als 200.000 Kunden komplett digitale Projekte mit den Schwerpunkten Gartenhäuser, Saunen, Pools, Carports, Gewächshäuser, Terrassenüberdachungen, Kinderspielgeräte und vieles mehr. Entweder als Selbstbau-Projekt oder als Full-Service-Anbieter mit Projektbetreuung und Beratung vom Bauantrag bis zur Montage und späteren Wartung und Pflege der Produkte. Das Sortiment umfasst dabei über 30.000 Artikel aus über 20 Marken. Die Gruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.ydeon.com