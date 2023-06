A.W. Niemeyer: Deutscher Traditionsbetrieb unter dem Hammer

Hamburg/ Niklasdorf (ots) -Gegründet 1745, musste der Hamburger Bootsausrüster im Jahr 2023 Insolvenz anmelden: Nun werden in mehreren Auktionen fast 20.000 Positionen an Filialware und Ausstattung versteigert.Der Ursprung des Unternehmens geht bis ins Jahr 1745 zurück, als der Kaufmann Johann Daniel Wuppermann einen Eisenwarenhandel in Hamburg gründete. Zuletzt betrieb A.W. Niemeyer (AWN), Spezialist für Yacht- und Bootszubehör, Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einen Online-Shop. Anfang 2023 wurde aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ein Insolvenz-Antrag eingebracht, die Verhandlungen mit Investoren scheiterten.Rund 20.000 Positionen, Zuschläge ab 28. Juni 2023Das bietet nun eine Chance für Schnäppchen-Jäger, aber auch für Nostalgiker, die sich ein Stück des traditionsreichen Unternehmens sichern möchten: Insgesamt rund 20.000 Positionen werden in mehreren Auktionen versteigert, neben der Ware und Ausstattung des AWN-Stammsitzes in Hamburg auch der Filialbestand und die Ausstattung der Filialen Lübeck, Dormagen, Berlin Adlershof und Berlin Reinickendorf. Weitere Auktionen finden im österreichischen Wiener Neustadt statt. Die Mitarbeiter des Auktionshauses Aurena sind derzeit mit dem Katalogisieren der tausenden Positionen in Deutschland und Österreich befasst. Die nächsten Zuschläge erfolgen am 28. Juni 2023 ab 9:30 Uhr für die Filiale in Hamburg, Anfang Juli folgen die Filialen in Dormagen und Lübeck.Unter den Hammer kommt dabei die gesamte noch vorhandene Ware aus den Filialen – von Kajaks, Schlauchbooten und Bootsmotoren über Navigationsgeräte, Offshore-Bekleidung und Yachtlack bis hin zu Kugelkompass und Rettungsinsel.Auch Geschäftsausstattung und Fuhrpark werden versteigertAber auch die gesamte Ausstattung und Einrichtung der Filialen sowie der Fuhrpark des Unternehmens werden versteigert. Darunter befinden sich einige besondere Highlights, wie etwa ein Mahagoni-Steuerrad oder charakteristische Verkaufstresen im Bootslook aus dem Stammhaus in Hamburg. Fans können sich auch einen Mercedes Transporter mit Original AWN-Branding ersteigern.Mitgeboten werden kann über die Auktionsplattform aurena.at, nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Privatperson oder Firma – mitsteigern. Dort finden sich auch die Details zu allen Auktionsstandorten, Zuschlags-, Besichtigungs- und Abholterminen.Auktionen im ÜberblickZu den Auktionen A. W. Niemeyer (weitere Auktionen gehen laufend online). (https://www.aurena.at/auktionen/Deutschland)Pressekontakt:Aurena GmbHDI Jürgen Blematl+43 676 757 8070j.blematl@aurena.atOriginal-Content von: Aurena GmbH, übermittelt durch news aktuell