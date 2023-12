A-Sonic Aerospace Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von A-sonic Aerospace verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,71 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -11,45 Prozent, was eine Underperformance von -16,26 Prozent für A-sonic Aerospace bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,34 Prozent im letzten Jahr, wobei A-sonic Aerospace um 22,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die A-sonic Aerospace-Aktie beträgt aktuell 87, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von A-sonic Aerospace als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 17,37 insgesamt 50 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der 34,43 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf A-sonic Aerospace war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.