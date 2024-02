A-Smart wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von A-smart verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,17 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" durchschnittlich um -10,08 Prozent, was bedeutet, dass A-smart eine Underperformance von -35,1 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -9,65 Prozent, wobei A-smart um 35,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt A-smart eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für A-smart liegt derzeit bei 77,08 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 64,4, was bedeutet, dass A-smart weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das A-smart-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist A-smart ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 236,26 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 441 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 43. Aufgrund dieses relativ hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist A-smart eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 6,01, was zu einer Differenz von -6,01 Prozent zur A-smart-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eingestuft.