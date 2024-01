A-Smart Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der A-smart-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,162 SGD weicht also um -22,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,18 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht besonders hoch oder niedrig, was zu einem neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich verzeichnete die A-smart-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -17,12 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,03 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von A-smart um 35,37 Prozent darunter. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die A-smart-Aktie weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnete. Die Diskussionen in den sozialen Medien beschäftigten sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um A-smart, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".