A-Smart Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von A-smart verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,86 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 38,14 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,17 Prozent, wobei A-smart aktuell um 36,69 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die A-smart-Aktie als "Neutral" eingestuft, mit einem RSI von 64,1 und einem RSI25 von 45,03. Dies weist auf eine neutrale Markteinschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der A-smart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 SGD liegt, was einem Unterschied von -14,55 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,188 SGD entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf A-smart langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.