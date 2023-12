A-Smart Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Aktie von A-smart hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor übertrifft A-smart den Durchschnitt um 90,35 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -2,89 Prozent, wobei A-smart derzeit um 87,89 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie haben Analysen von Bankhäusern und die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern eine neutrale Bewertung ergeben. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung weisen auf eine neutrale Stimmungslage hin. Daher erhält A-smart in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist A-smart im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Bewertungen zeigen, dass A-smart eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat, jedoch eine niedrigere Dividendenrendite aufweist und die Stimmung der Anleger als neutral eingestuft wird.