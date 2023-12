A-Smart Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten Wochen gab es bei A-smart keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild bei A-smart als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält A-smart daher in dieser Kategorie ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von A-smart mit -43,86 Prozent um mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -8,36 Prozent lag, schnitt A-smart mit einer Rendite von -43,86 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der A-smart derzeit bei 0,22 SGD liegt. Da der Aktienkurs jedoch bei 0,16 SGD lag und somit einen Abstand von -27,27 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,18 SGD liegt, ergibt sich eine Differenz von -11,11 Prozent, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung bei A-smart. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, weshalb die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" erfolgt.