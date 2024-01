A-Smart Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf A-smart ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der A-smart-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 48, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete A-smart in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien eine Underperformance von -36,58 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie sogar um 38,81 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der A-smart-Aktie bei 0,21 SGD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,162 SGD liegt, was einem Abstand von -22,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,18 SGD um 10 Prozent unter dem Durchschnitt, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.