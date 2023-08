A-Prominente zelebrieren den Sommer in edlen Outfits aus den neuesten LILYSILK-Kollektionen

New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben inspiriert, war in diesem Sommer eine Top-Modewahl unter A-Promis. Es wurden mehrere hochkarätige Prominente gesichtet, die ihre Sommerstimmung in edlen Outfits aus den neuesten Kollektionen von LILYSILK bekunden und das besondere Gefühl dieser Jahreszeit auf elegante Weise einfangen.Im Juli teilte die Schauspielerin Emma Roberts (https://www.instagram.com/p/CvDpvemgA__/) ein Foto auf Instagram mit dem gestreiften Amalfi-Seidenhemd (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirt.html?utm_source=brand&utm_medium=prnews&utm_campaign=230823) in klassischem Schwarz-Weiß. Roberts versah den Küsten-Schnappschuss passenderweise mit dem Titel „Postcard from the Edge". Das auffällige Seidenhemd mit markanten vertikalen Streifen stammt aus der Herbstkollektion 2023 von LILYSILK. Es besteht aus 100 % Maulbeerseide und bietet ein luxuriöses Wohlempfinden und zeitlosen Stil.Jessica Alba trug das gleiche gestreifte Seidenhemd (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirt.html?utm_source=brand&utm_medium=prnews&utm_campaign=230823) wie Emma Roberts. Dazu kombinierte sie die zeitlose plissierte Hose aus dichter Seide mit weitem Bein (https://www.lilysilk.com/us/the-flos-pants.html?utm_source=brand&utm_medium=prnews&utm_campaign=230823) aus der Frühjahrskollektion 2023 – die auch von Lucy Liu (https://www.prnewswire.com/news-releases/lucy-liu-looks-sensational-in-lilysilk-at-press-day-for-her-upcoming-movie-shazam-fury-of-the-gods-301771008.html) bei der Presseveranstaltung zu „Shazam! Fury of the Gods" getragen wurde. Alba trug diese Kombination bei einer „Honest Renovations"-Feier, wie sie in ihrer jüngsten Instagram-Geschichte enthüllte.Bei einer Geburtstagsfeier im Juli war die Schauspielerin Jane Seymour (https://www.instagram.com/p/CvVHwCgAY7E/) mit dem Caria Trägertop (https://www.lilysilk.com/us/the-caria-cami.html?utm_source=brand&utm_medium=prnews&utm_campaign=230823) in der Farbe Ziegelrot zu sehen – das Vorzeigemodell der Sommerkollektion 2023 von LILYSILK. Seymour wurde auch auf der offiziellen Instagram-Seite von LILYSILK (https://www.instagram.com/p/CwBADXOurbT/?img_index=1) mit dem Top abgebildet. Ein Fan kommentierte: „Sie sieht großartig aus in diesem Outfit". Das legere Top ist ein Beispiel für den leichten, atmungsaktiven Ansatz von LILYSILK für die Sommermode. Verstellbare Träger und ein Wasserfallkragen sorgen für eine harmonische Silhouette.Am 19. August teilte die Schauspielerin Brie Larson Fotos auf Instagram (https://www.instagram.com/p/CwF5K8JLrp4/?img_index=1) und Twitter (https://twitter.com/brielarson/status/1692569659625685300) , auf denen sie sich im fließenden Adonis Seidenkleid (https://www.lilysilk.com/us/the-adonis-dress.html?utm_source=brand&utm_medium=prnews&utm_campaign=230823) von LILYSILK zu sehen ist. Das hellblaue Maxikleid stammt aus der Sommerkollektion 2023 der Marke. Das Adonis Kleid hat einen abnehmbaren Gürtel und einen dynamischen, asymmetrischen Saum und setzt einen lebhaften Akzent, während es zugleich luftig und bequem bleibt.Die vier A-Promis gehören zu einer illustren Gruppe von Stars, die sich bereits für die eleganten Outfits von LILYSILK entschieden haben. Julianne Moore bereitete sich auf einen Auftritt bei den 79. Filmfestspielen von Venedig im Jahr 2022 vor und strahlte in einem klassischen Freesia Seide-Hemdkleid (https://www.lilysilk.com/us/classic-freesia-silk-shirt-dress.html?utm_source=brand&utm_medium=prnews&utm_campaign=230823) Eleganz aus, das auf einem Instagram-Foto zu sehen war.„Es macht uns stolz, diese herausragenden Prominenten zu erleben, die sich für LILYSILK entschieden haben, um ihren Sommerstil zur Geltung zu bringen", so David Wang, CEO bei LILYSILK. „Bei LILYSILK verbinden wir Komfort, Qualität und Stil. Diese Stars erstrahlen in unseren Modellen, und genau das inspiriert uns, die Kunst des alltäglichen Luxus zu perfektionieren."Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2192280/Actress_Emma_Roberts_shared_a_photo_Instagram_wearing_LILYSILK_Amalfi.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2192281/Actress_Brie_Larson_shared_photos_Instagram_Twitter_posing_LILYSILK_The.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/a-prominente-zelebrieren-den-sommer-in-edlen-outfits-aus-den-neuesten-lilysilk-kollektionen-301908495.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell