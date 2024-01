A.P. Møller - Mærsk Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Ap Moller - Maersk A-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12235,75 DKK lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 12720 DKK, was einem Unterschied von +3,96 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie charttechnisch neutral bewertet. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der Schlusskurs (10908,2 DKK) liegt hier über dem gleitenden Durchschnitt (+16,61 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als gut eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Ap Moller - Maersk A- aufgehellt, was zu einer guten Bewertung führt. Ebenso wurden in den letzten Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Anleger-Stimmung insgesamt als gut einstuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Ap Moller - Maersk A-Aktie aus der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.