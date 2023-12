A.P. Møller - Mærsk Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Ap Moller - Maersk A- hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -21,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ap Moller - Maersk A- eine Outperformance von +16,77 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -12,47 Prozent, wobei Ap Moller - Maersk A- um 8,22 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ap Moller - Maersk A- als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ap Moller - Maersk A--Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 9,36 und ein Wert für den RSI25 von 28,77, was eine "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume nach sich zieht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12399,9 DKK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11970 DKK (-3,47 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10930,8 DKK, wobei der letzte Schlusskurs darüber lag (+9,51 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Ap Moller - Maersk A- in der einfachen Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ap Moller - Maersk A-.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre A.P. Møller - Mærsk-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich A.P. Møller - Mærsk jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen A.P. Møller - Mærsk-Analyse.

A.P. Møller - Mærsk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...