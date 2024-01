A.P. Møller - Mærsk Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ap Moller - Maersk A-Aktie liegt bei 25,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 28, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine starke Performance der Ap Moller - Maersk A-Aktie mit einem Anstieg von 9,74 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -17,87 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +27,61 Prozent für die Ap Moller - Maersk A-Aktie führt. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 22,96 Prozent über dem Durchschnittswert von -13,22 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Ap Moller - Maersk A-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13300 DKK, was einem Unterschied von +8,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der letzte Schlusskurs von 10948,6 DKK für den 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+21,48 Prozent). Somit erhält die Ap Moller - Maersk A-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.