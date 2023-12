A O Smith Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A O Smith beträgt derzeit 20,73 und liegt damit um 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 für Bauprodukte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an 12 Tagen dominierten, und negativer Kommunikation an nur zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen A O Smith diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf das Anleger-Sentiment, trotz einiger Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu A O Smith aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 68,5 USD, was eine mögliche negative Kursentwicklung um 13,87 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 79,53 USD bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor hat A O Smith eine Rendite von 30,18 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche mit einer durchschnittlichen Rendite von 13,79 Prozent hat A O Smith mit 16,39 Prozent eine deutlich bessere Rendite erzielt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.