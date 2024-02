A O Smith Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die A O Smith-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu A O Smith. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 80 USD, was einem Abwärtspotential von -0,11 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Empfehlung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das aktuelle KGV von A O Smith bei 21,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 32 Prozent liegt. Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 32,17 auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf A O Smith gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es handelte sich um 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht ist die A O Smith derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 72,95 USD, womit der Kurs der Aktie (80,09 USD) um +9,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 80,15 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,07 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".