A O Smith Aktie: Schlechte Nachrichten!

Für die Aktie A O Smith aus dem Segment "Bauprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.06.2023, 06:58 Uhr, ein Kurs von 72.13 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt A O Smith damit 31,1 Prozent unter dem Durchschnitt (61,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 58,41 Prozent. A O Smith liegt aktuell 28,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,74 Prozent liegt A O Smith 9,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauprodukte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11,42. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die A O Smith-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die A O Smith-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu A O Smith vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 63,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -11,83 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (72,13 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält A O Smith somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.