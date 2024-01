A O Smith Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Dividendenrendite von A O Smith beträgt derzeit 1,62 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das durchschnittliche Kursziel für die A O Smith-Aktie liegt bei 68,5 USD, was einer möglichen Abnahme um -13,59 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat A O Smith eine Rendite von 31 Prozent erzielt, während die "Bauprodukte"-Branche eine mittlere Rendite von 2311,56 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der A O Smith-Aktie bei 71,18 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 79,27 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 76,39 USD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die A O Smith-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.