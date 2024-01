A O Smith Aktie: Abwarten

A O Smith wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert und festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Darüber hinaus haben wir auch 6 positive und 0 negative Signale ausfindig gemacht, weshalb wir zu dem Schluss kommen, dass eine positive Bewertung angebracht ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für A O Smith liegt bei 77,52, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als negativ bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für diese Kategorie.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt A O Smith mit einer Rendite von 31 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 1353 Prozent in der "Industrie"-Branche und 2280,56 Prozent in der "Bauprodukte"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten geben für A O Smith im Schnitt eine neutrale Einschätzung ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,5 USD, was einer möglichen Kursabnahme um -13,59 Prozent entspricht und somit zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt erhält die A O Smith-Aktie daher eine neutrale Bewertung aus Analystensicht.