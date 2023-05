A. Menarini Diagnostics kündigt die Einführung der PRIME MDx Plattform an

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -A. Menarini Diagnostics S.r.l. freut sich, die Markteinführung seiner PRIME MDx-Plattform bekannt zu geben: eine vollautomatische Molekulardiagnostik-Plattform für die Bearbeitung verschiedener Testportfolios durch Echtzeit-PCR von der Probe bis zum Ergebnis.Die Covid-19-Pandemie hat den Markt für Molekulardiagnostik erheblich verändert und ihn in Richtung nahtlose Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit, schnelle Durchlaufzeiten und Zuverlässigkeit der Tests gedrängt. Trotz der bedeutenden Fortschritte in diesem Bereich stützen sich viele Testanwendungen immer noch auf im Labor entwickelte Tests und arbeitsintensive Techniken, die die Einführung von automatisierten Diagnoselösungen in großem Maßstab unpraktisch machen.Als Antwort auf diese Bedürfnisse und die Marktdynamik nahm A. Menarini Diagnostics die Herausforderung an und koordinierte die Entwicklung einer brandneuen Lösung in Rekordzeit, indem es sich auf die Fähigkeiten seiner F&E-Abteilung mit italienischen und internationalen Partnern stützte.PRIME MDx ermöglicht es den Benutzern, eine Reihe von Probentypen zu verarbeiten, dank der cleveren Verwendung von vorgefüllten Platten zusammen mit einer universellen Extraktionslösung, wobei bis zu 5 verschiedene Assays pro Probe für eine maximale Kapazität von 240 Proben pro Tag durchgeführt werden können.Die KI-gesteuerten Software sorgt für ein einwandfreies Kundenerlebnis, vom kontinuierlichen Laden der Proben bis zur Interpretation der Ergebnisse.Das System wird mit zwei Testpanels auf den Markt kommen, einem für virale Infektionen der oberen Atemwege und einem für virale Transplantationsinfektionen auf einem breiten Spektrum von Probenmatrizes. Weitere Testpanels sind derzeit in der Entwicklung, um das Angebot zu vervollständigen."Wir sind stolz darauf, diese innovative All-in-One-Lösung für die Molekulardiagnostik auf den Markt zu bringen, die es uns ermöglicht, die Bedürfnisse von Laboren mit mittlerem bis hohem Durchsatz auf internationaler Ebene zu erfüllen und die Position von A. Menarini Diagnostics im Bereich der Molekulardiagnostik zu stärken", kommentierte Fabio Piazzalunga, Generaldirektor und Global Head of Diagnostics Division der Menarini Group.Nach einer ersten Vorschau auf der Medlab Middle East in Dubai und der ECCMID in Kopenhagen wird das PRIME MDx-System auf der WorldLab EuroMedLab in Rom vom 21. bis 25. Mai offiziell vorgestellt.A. Menarini Diagnostics, die menschliche Note der Technologie:Seit mehr als 45 Jahren hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, sichere und nachhaltige Diagnosen zu stellen und so die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.A. Menarini Diagnostics ist Teil der 1886 gegründeten Menarini Pharmaceutical Group. Heute ist das Unternehmen in 140 Ländern der Welt vertreten, beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter und erzielt 2022 einen Umsatz von 4,155 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie auf: www.menarinidiagnostics.com und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/1186966/admin/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1936226/Menarini_Diagnostics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/a-menarini-diagnostics-kundigt-die-einfuhrung-der-prime-mdx-plattform-an-301831777.htmlPressekontakt:pressoffice@menarini.com,Telefon: +39 05556801Original-Content von: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, übermittelt durch news aktuell