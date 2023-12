A-Mark Precious Metals Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für A-mark Precious Metals abgegeben, was im Durchschnitt zu einer Bewertung von "Gut" führt. Es gibt keine neuen Bewertungen seit dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das auf den Analystenmeinungen basiert, liegt bei 53 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um 76,31 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 30,06 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von A-mark Precious Metals mit -10,01 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die Rendite der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten 9,35 Prozent, was deutlich über der Rendite von A-mark Precious Metals mit 19,36 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von A-mark Precious Metals neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für A-mark Precious Metals beträgt 54,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 37,53 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite für A-mark Precious Metals beträgt 2,83 Prozent, was über dem Durchschnittswert von 1,06 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.