A-Mark Precious Metals Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von A-mark Precious Metals als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die A-mark Precious Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,4 und ein Wert für den RSI25 von 33,42. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass A-mark Precious Metals mit einer Rendite von -10,01 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten betrug 11,02 Prozent, während A-mark Precious Metals lediglich 21,03 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der A-mark Precious Metals-Aktie beträgt 2,83 Prozent und liegt damit 2,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,79 Prozent in der Branche der Diversifizierten Finanzdienstleistungen. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analysteneinschätzungen für A-mark Precious Metals zeigen aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. In den letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 56 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 29,16 USD einem potenziellen Anstieg um 92,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht für die A-mark Precious Metals-Aktie.

