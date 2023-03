A-Mark Precious Metals Aktie: Kaufempfehlung von Experten!

A-Mark Precious Metals hat in den letzten drei Monaten insgesamt eine Analyse von einem Analystenteam erhalten. Die Aktie erhielt dabei eine durchschnittlich gute Bewertung, die aus einer Kaufempfehlung sowie zwei neutralen Bewertungen besteht. Die aktuelle Einschätzung der Analysten bestätigt dies – im vergangenen Monat wurde die A-Mark Precious Metals-Aktie als gut bewertet (eine Kaufempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen).

Durchschnittlich liegt die Kursprognose bei 52,00 USD, was einem Aufwärtspotential von 89,09 Prozent entspricht. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 27,50 USD folgt man der Meinung der Analysten und erhält somit eine Empfehlung zum Kauf zu diesem Preis.

Auch wenn es keine Garantie für zukünftige Gewinne gibt, könnte sich ein Investment in A-Mark Precious Metals lohnen. Es ist jedoch ratsam, weitere...