A-Mark Precious Metals Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) der A-mark Precious Metals-Aktie zeigt, dass der Titel als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für die A-mark Precious Metals-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 77,56, was als "Schlecht" eingestuft wird, sowie ein RSI25-Wert von 47,86, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der A-mark Precious Metals von 29,32 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um -12,43 Prozent vom GD200 (33,48 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 28,35 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,42 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der A-mark Precious Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich bei A-mark Precious Metals eine mittlere Aktivität und daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den Sozialen Medien war die Diskussion um A-mark Precious Metals in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält A-mark Precious Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.