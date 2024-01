A-Mark Precious Metals Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für A-mark Precious Metals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 71,78 Punkte, was darauf hinweist, dass A-mark Precious Metals derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung des Titels durch institutionelle Analysten ergibt ein langfristiges Rating von "Gut", basierend auf 1 mal "Gut" und 0 mal "Neutral" oder "Schlecht" in den letzten 12 Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 92,11 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 56 USD an, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von A-mark Precious Metals beträgt 2,83 Prozent, was 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A-mark Precious Metals liegt bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,47 als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.