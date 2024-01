A-Mark Precious Metals Aktie: Es wird konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A-mark Precious Metals liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,96 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 89 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung zu A-mark Precious Metals ist größtenteils positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von A-mark Precious Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,38 Prozent erzielt, was 15,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt die Rendite für ähnliche Wertpapiere bei 20,37 Prozent, was bedeutet, dass A-mark Precious Metals derzeit 24,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von A-mark Precious Metals mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 85,12 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.