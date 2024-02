A.H.T. Syngas Technology Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Aht Syngas als Neutral-Titel zu betrachten ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Aht Syngas-Aktie beträgt der RSI7-Wert 16,67, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25-Wert von 57,89 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aht Syngas-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 28,24 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,8 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -15,72 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem letzten Schlusskurs von 25,34 EUR, der ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-6,08 Prozent Abweichung). Daher wird die Aht Syngas-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hier mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und hier wurde über Aht Syngas in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aht Syngas-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also eine "Neutral"-Bewertung.