A G BarrPLC Aktie: Was passiert jetzt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barr liegt derzeit bei 16,04 und ist somit 33 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 23 (Branche: Getränke). Dies legt nahe, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie von dieser Stelle aus eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Barr derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Getränkebranche. Der Unterschied beträgt 1,11 Prozentpunkte (2,64 % gegenüber 3,75 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Barr diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Barr zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Barr wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.