A G BarrPLC Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Barr wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit anderen Unternehmen in der Getränkebranche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 16,04, während das branchenweite KGV bei 28,37 liegt. Dies führt zu einer Abweichung von 43 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment für Barr basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, und das Stimmungsbarometer zeigte über den analysierten Zeitraum hinweg an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Bewertung der Aktie basierend auf der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf dieser Grundlage.

In den letzten 12 Monaten erzielte Barr eine Performance von -2,57 Prozent, während ähnliche Unternehmen in der Getränkebranche im Durchschnitt um -4,83 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,26 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Barr um 5,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.