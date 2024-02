A G BarrPLC Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Barr-Aktie befindet sich laut der technischen Analyse derzeit bei 548 GBP, was einer Entfernung von +10,63 Prozent vom GD200 (495,35 GBP) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 531,2 GBP, was einem Abstand von +3,16 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Barr-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Getränke) erscheint die Barr-Aktie fundamental unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,04 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 28,37 bei 43 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

Analysten haben insgesamt 2 Bewertungen für die Barr-Aktie abgegeben, wovon 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Barr-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 600 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 9,49 Prozent entspricht und somit eine weitere "Gut"-Empfehlung ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Barr diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.