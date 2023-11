A Dot Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Investoren: Die Diskussionen über Birdman in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Birdman hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Birdman haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und bewerten das Signal daher als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Birdman-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 1305,81 JPY. Der letzte Schlusskurs (1275 JPY) weicht somit um -2,36 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Dieser beträgt derzeit 942,2 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+35,32 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Birdman ergibt, die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Birdman-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Birdman ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Birdman-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 6,59, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 26,3, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.