A Dot Aktie: Immer langsam!

Das Stimmungs- und Buzz-Rating ist ein wichtiger Maßstab, um die allgemeine Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. In Bezug auf die Aktie von Birdman ergibt die Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie von Birdman hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Birdman derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1170,28 JPY, während der Kurs der Aktie (1068 JPY) um -8,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 1145,56 JPY eine Abweichung von -6,77 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating für Birdman.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, dass die Birdman-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ergibt sich bei einer Betrachtung des RSI auf 25-Tage Basis eine "Neutral"-Einstufung. In Summe führt die RSI-Bewertung zu einem "Schlecht"-Rating für Birdman.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren und die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Birdman aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Birdman sowohl hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als auch in der technischen Analyse und basierend auf dem RSI sowie der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen.