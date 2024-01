A Dot Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Birdman-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1247,76 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1215 JPY nur eine Abweichung von -2,63 Prozent aufweist. Auf Basis dieser Daten erhält die Birdman-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Doch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (990,36 JPY) um 22,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Birdman auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf die Birdman-Aktie neutral sind. Es gab in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment, und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmungsanalyse basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Birdman diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Birdman-Aktie derzeit überkauft ist, da der RSI bei 71,55 liegt. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt sich jedoch eine neutrale Situation mit einem RSI von 52. Insgesamt erhält die Birdman-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.