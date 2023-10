Berlin (ots) -Vom 24. bis 27. Oktober findet die Arbeitsschutzmesse A+A in Düsseldorf statt. Am Gemeinschaftsstand C06 in Halle 5 möchten Fachleute der gesetzlichen Unfallversicherung mit Messegästen zu Fragen der Sicherheit und Gesundheit ins Gespräch kommen. Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihr Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), sowie angeschlossene Institutionen stellen an jedem der vier Messetage eine Vielzahl von Arbeitsschutzthemen vor. Die insgesamt 22 Ausstellenden informieren unter anderem darüber:- Die BG BAU präsentiert eine neue Basisausstattung von technischen und persönlichen Maßnahmen (https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/schutzpakete-fuer-das-bauen-im-bestand) zum Schutz der Beschäftigten vor Staub und Faserstäuben.- Die Fachbereiche der DGUV veranschaulichen anhand eines Exponats, was die Fahrenden von Müllfahrzeugen sehen, wenn sie rückwärtsfahren- Die BG RCI stellt ihr Ideenmobil Lärm (https://www.aktionsmedien-bgrci.de/index.php?category=expo&expo_expoDetail=42) vor. Es zeigt, welche negativen Auswirkungen Lärm und Hörschäden auf den Alltag haben können.- Die BGHW zeigt, welche Gefahren beim Fahren eines E-Scooters bestehen.- Das Mitmach-Exponat "Büro des Grauens" der VBG gibt einen spielerischen Einblick in das Thema Gefährdungsbeurteilung.Im Rahmen der täglichen "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit" (jeweils von 10 bis 16 Uhr) widmen sich Expertinnen und Experten unter anderem Fragen zu Sicherheit in der Intralogistik, Gewaltprävention sowie zum Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Auch die Themen Psychische Belastung bei der Arbeit und Selbstwahrnehmung im Homeoffice werden eine Rolle spielen. Das komplette Programm der "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit" ist hier (https://dguv.de/de/mediencenter/sprech-stunde-programm/index.jsp) herunterladbar.Die DGUV vergibt Eintrittsgutscheine für die A+A 2023. Die ersten 100 Interessentinnen und Interessenten bekommen einen Eintritts-Code zugeschickt. Bitte schicken Sie Ihre Mail an veranstaltungen@dguv.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Datenschutzhinweis: Zur Durchführung verarbeiten wir ausschließlich Ihre Emailadresse. Wir löschen Ihre Email sowie die Antwortmail an Sie spätestens mit dem Ende der A+A 2023. Eine darüber hinaus gehende Speicherung von Daten findet nicht statt. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@dguv.de. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten als betroffene Person, finden Sie unter www.dguv.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell