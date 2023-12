AZZ Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Die Aktie der Azz wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 2 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Azz vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,02 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 8,73 Prozent hinweist, was als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Azz festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Auch die in den letzten Tagen vorherrschenden negativen Themen rund um die Aktie tragen zu dieser Einschätzung bei.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Azz derzeit bei 43,8 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand des Aktienkurses von 57,02 USD zu dieser Linie beträgt +30,18 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 49,12 USD, was einer Differenz von +16,08 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Einstufung als "Gut" für die Aktie.