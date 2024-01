AZZ Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die Anleger von Azz zeigen sich in den sozialen Medien überwiegend positiv eingestellt. In den letzten Tagen gab es sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Azz daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die Analysten bewerten die Azz-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 62 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,66 Prozent bedeutet. Daher erhält Azz eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Azz wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Azz jedoch 1335,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2311,42 Prozent, wobei Azz aktuell 2263,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.