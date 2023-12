AZZ Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Die Aktie von Azz erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Das ergibt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es jedoch keine neuen Analystenupdates zu Azz. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 62 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 15,07 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 53,88 USD bedeutet. Basierend auf dieser Einschätzung der Analysten erhält Azz eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Azz stark abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Azz mit 22,38 Prozent im letzten Jahr 3,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 13,9 Prozent, wobei Azz aktuell 8,47 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Azz derzeit 12,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Aktie jedoch um 24,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.