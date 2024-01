AZZ Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Azz liegt aktuell bei 20,57 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,59 eine Überverkaufssituation. Insgesamt erhält das Azz-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Azz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 44,99 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 57,92 USD weicht somit um +28,74 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Azz-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Azz in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Azz in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Azz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,91 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich jedoch eine Underperformance von -2030,33 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt Azz mit einer Unterperformance von 1194,45 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.