AZZ Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild des Unternehmens Azz in den sozialen Medien festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die langfristige Meinung von Analysten zur Azz-Aktie ist positiv, mit insgesamt 2 "Gut" Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 62 USD, was einer möglichen Performance von -14,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" seitens der Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Azz ist überwiegend negativ, basierend auf Analysen von Kommentaren und Beiträgen in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie derzeit als "überverkauft" gilt, was als positiv bewertet wird. Daher erhält Azz insgesamt eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse.