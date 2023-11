AXT Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Investoren: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Axt eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich an einem Tag hauptsächlich auf negative Themen, ohne jedoch positive Gespräche feststellen zu können. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Axt daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung in Bezug auf Axt als "Schlecht".

Dividende: Mit einer Dividende von 0 % liegt Axt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,36 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger. Die Differenz beträgt 2,36 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.

Fundamentalanalyse: Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist auf den ersten Blick auf eine preisgünstige Aktie hin. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Axt hat mit einem Wert von 14,13 ein KGV, das unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt derzeit 79 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 67. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Axt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 3,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,07 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -31,68 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch hier liegt der letzte Schlusskurs von 2,22 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,76 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.