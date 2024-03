AXT Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Axt wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Axt bei -14,22 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstungs"-Branche liegt die Rendite von Axt mit 23,94 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Axt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 2,73 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (4,73 USD) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,08 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt. Die Axt-Aktie erhält daher ein "Gut"-Rating auf dieser Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Axt liegt der RSI7 bei 28,83 Punkten, was auf einen überverkauften Zustand hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 31,17, was bedeutet, dass Axt weder überkauft noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Axt-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.